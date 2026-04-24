忙しく働いていると「時間がないから休めない」と思ってしまう。作業が中断され、「休むのが怖い…」と休まず働き続けてしまうことがあるだろう。日本とアメリカで2万人のビジネスパーソンを見てきた、ビジネスコーチの吉川ゆりさんは、ついそう思ってしまう人に向けて休まないことで起こってしまうことと、睡眠の大切さを著書『なぜ、あなたは時間に追われているのか』（日経BP）で触れている。本書から一部抜粋・再編集して紹介