猛暑が細胞を老化させる早くも初夏の陽気が続いている。気象庁の予報によれば、今年の夏も気温は平年を上回る見通しだ。耐え難い猛暑がまた襲ってくるだけでもうんざりだが、暑さが引き起こす恐ろしい健康被害があることをご存じだろうか。'25年2月、米・南カリフォルニア大学の研究チームが科学誌『サイエンス・アドバンシーズ』に衝撃的な論文を発表した。56歳以上の約3700人を対象に居住地域の気温と生物学的年齢の関係を調べた