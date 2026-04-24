初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。「あなたのダンス最高だったよ」「あのレストラン最高だった」など、非常に感動したり、素晴らしいと感じたものや状況に対して「最高だった」と言うことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか？ 覚え