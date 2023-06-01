【新華社西安4月23日】中国陝西省楡林市子洲県に春の息吹が満ち、一面に桃の花が咲いた。白やピンクの花が丘陵と谷筋に芳香を漂わせている。風に揺れる枝は黄土高原の重厚な風景に柔らかな趣と躍動感を添えている。（記者/都紅剛）