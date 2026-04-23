「HMV＆BOOKS」大阪・なんばマルイに新オープン！ BTS JINの大型パネルを期間限定で展示
大阪・なんばマルイの7階に「HMV＆BOOKS NAMBA」が、4月24日（金）にグランドオープン。書籍やCD／DVDの販売のみならず、イベントスペース（約26坪、150名収容）や展示スペース「hmv museum」を常設しており、体験型コンテンツや共感を生む企画の開催が可能な店舗に仕上がっている。
【写真】本、CD、コスメ、推し活グッズまでそろう 思わずフラッと立ち寄ってしまいそうな「HMV&BOOKS NAMBA」の様子
■書籍、CD、コスメ、推し活グッズまで展開！
今年の1月12日（月・祝）の心斎橋オーパ閉館に伴い、一時閉店となった「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」だったが、利用者から好評の店舗だったことと、心斎橋・難波エリアの重要性を考慮した結果、今回なんばマルイに移転し、「HMV＆BOOKS NAMBA」として拡大リニューアルオープンを実施。
店舗面積は約630平方メートルで、書籍：CD／DVD：その他の商品で2：4：4の割合で展開する。「その他」の商品としては、エンタメ関連グッズやコスメなどがあり、企画に応じて随時変動。
書籍、音楽、映像、エンタメ関連グッズ、コスメ、展示、イベントなどを起点としたさまざまな切り口で、利用者を中心に多種多様なエンタメを360度で提供する店舗を目指す。
すでにさまざまなイベントが決まっており、4月25日（土）にはEBiDAN OSAKA、4月29日（水・祝）には宇野昌磨、5月17日（日）には一ノ瀬颯、6月6日（土）には知英（KARA）、6月13日（土）には中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）と豪華な顔ぶれがインストアイベントを実施。
常設の展示スペース「hmv museum」では、4月24日（金）から5月10日（日）まで、TrySail10周年を記念したミュージアム「TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026」が行われ、これまでの活動を振り返る展示や、衣装展示、今回の展覧会のために撮り下ろした写真などが楽しめる。
さらに、多彩なコンテンツのPOP UPも展開予定。グランドオープン時には、『呪術回戦』、『水曜どうでしょう』、RCサクセションのほか、BTS・JINがアンバサダーを務めるヘアビューティーコスメブランド「ルシードエル」のPOP UPを実施する。「ルシードエル」POPUP SHOP限定で制作されたJINの大型ビジュアルパネルは必見だ。
そのほか、外国人観光客の多いなんばの立地を意識し、インバウンド向け展開を強化する点も「HMV＆BOOKS NAMBA」の特徴。推し活グッズも豊富に展開するなど、さまざまなニーズに応えたラインナップがそろう。大阪・難波駅すぐの立地のため、フラッと立ち寄りたくなる店舗になりそうだ。
ちなみに、「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」のフロア内で営業していた「HMV record shop 心斎橋」は、3月13日（金）に単独店舗として大丸ホワイトアベニューに拡大オープンした。
【写真】本、CD、コスメ、推し活グッズまでそろう 思わずフラッと立ち寄ってしまいそうな「HMV&BOOKS NAMBA」の様子
■書籍、CD、コスメ、推し活グッズまで展開！
今年の1月12日（月・祝）の心斎橋オーパ閉館に伴い、一時閉店となった「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」だったが、利用者から好評の店舗だったことと、心斎橋・難波エリアの重要性を考慮した結果、今回なんばマルイに移転し、「HMV＆BOOKS NAMBA」として拡大リニューアルオープンを実施。
書籍、音楽、映像、エンタメ関連グッズ、コスメ、展示、イベントなどを起点としたさまざまな切り口で、利用者を中心に多種多様なエンタメを360度で提供する店舗を目指す。
すでにさまざまなイベントが決まっており、4月25日（土）にはEBiDAN OSAKA、4月29日（水・祝）には宇野昌磨、5月17日（日）には一ノ瀬颯、6月6日（土）には知英（KARA）、6月13日（土）には中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）と豪華な顔ぶれがインストアイベントを実施。
常設の展示スペース「hmv museum」では、4月24日（金）から5月10日（日）まで、TrySail10周年を記念したミュージアム「TrySail 10th Anniversary Museum 2025-2026」が行われ、これまでの活動を振り返る展示や、衣装展示、今回の展覧会のために撮り下ろした写真などが楽しめる。
さらに、多彩なコンテンツのPOP UPも展開予定。グランドオープン時には、『呪術回戦』、『水曜どうでしょう』、RCサクセションのほか、BTS・JINがアンバサダーを務めるヘアビューティーコスメブランド「ルシードエル」のPOP UPを実施する。「ルシードエル」POPUP SHOP限定で制作されたJINの大型ビジュアルパネルは必見だ。
そのほか、外国人観光客の多いなんばの立地を意識し、インバウンド向け展開を強化する点も「HMV＆BOOKS NAMBA」の特徴。推し活グッズも豊富に展開するなど、さまざまなニーズに応えたラインナップがそろう。大阪・難波駅すぐの立地のため、フラッと立ち寄りたくなる店舗になりそうだ。
ちなみに、「HMV＆BOOKS SHINSAIBASHI」のフロア内で営業していた「HMV record shop 心斎橋」は、3月13日（金）に単独店舗として大丸ホワイトアベニューに拡大オープンした。