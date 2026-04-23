ことしもゴールデンウィークに開催されます。5月3日から開催される石川県能美市の「九谷茶碗まつり」。「能登とともに歩む伝統工芸の技」と題し、ことしも能美市から能登の復旧復興を引き続き応援します。九谷陶芸村などの会場には昨年同様、輪島塗や珠洲焼が並ぶほか、輪島朝市から8店舗が出店します。九谷茶碗まつり運営員会・岩田 克久 委員長：「117回を迎えての九谷茶碗まつり。本当に数多くのお客様にご来場いた