巨人は２３日、宇都宮葵星内野手（２１）が２２日に都内の病院を受診し、チームドクターに「左膝の後十字靱帯（じんたい）損傷」と診断されたと発表した。２２日に出場選手登録を抹消されていて、故障班に合流した。２１日の中日戦（長野）で７回に大城の代走で出場。走塁中に足を滑らせる場面があり負傷した。今季はキャンプから１軍に同行して俊足と内、外野どこでも守れる守備力をアピールし、開幕前に支配下登録。開幕