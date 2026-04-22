ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントは、毎年大好評の「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業を5月1日(金)から開始する。場所は、エスコンフィールド2F MAIN LEVEL Sec.228Bで、七つ星横丁の屋外にある。今年は知名度抜群の「利尻らーめん味楽」「まるはBEYOND」が新規出店！また、7月25日(土)からは一部店舗の入替えも予定されている。さらに、エリア内にはテーブル席を増設し200席を用意する。出店店舗をチェック店舗