【北海道北広島市】エスコンフィールドで「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業開始！新規店舗も



ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントは、毎年大好評の「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業を5月1日(金)から開始する。場所は、エスコンフィールド2F MAIN LEVEL Sec.228Bで、七つ星横丁の屋外にある。

今年は知名度抜群の「利尻らーめん味楽」「まるはBEYOND」が新規出店！また、7月25日(土)からは一部店舗の入替えも予定されている。さらに、エリア内にはテーブル席を増設し200席を用意する。

出店店舗をチェック

店舗を紹介していこう。



新規出店の「利尻らーめん味楽」は、利尻島に本店を構える。ミシュランガイド北海道特別版にて、2期連続ビブグルマンを獲得しており、最高級食材とされる利尻昆布をふんだんに使用したスープが自慢だ。

「利尻昆布とヒル貝の旨味醤油」1,150円(税込)は、「利尻昆布」ベースに利尻産の「ヒル貝」を大量に加えて抽出する旨味が凝縮されたスープ。じっくりと低温調理するチャーシューは甘みが強く脂っこくない北海道ブランド豚「えべ豚」を大判で使用。漁師から直接仕入れが可能だからこそ出来る、ここでしか味わう事が出来ない特別な一杯となっている。



同じく新規出店のの「まるはBEYOND」は、札幌を代表する実力店として、ラーメンWalker殿堂入り／ミシュラン掲載など数々の評価を受けてきた。「BEYOND＝超える」の名の通り、20年の伝統を継ぎながら常に進化を求める姿勢で妥協のない誇りを一杯に込めて届ける。

「ハマグリ豚骨ラーメン 〜まるは特製花咲蟹オイル〜」1,100円(税込)は、ハマグリと臭みのない豚骨をあわせた自慢のまろやかな濃厚スープが楽しめる。北海道産の花咲蟹を贅沢に使用した香味オイルと鮮やかなトッピングが煌るエスコン限定の一杯となっている。



本店で開業当初に愛された味が限定復活。「支那そば 鋳」は「濃厚魚介白湯 炭火鶏“極み”」1,480円(税込)を提供する。地鶏と魚介を強火で炊き上げた濃厚な白湯スープ。進化した伝説の一杯を届ける。



「中村商店」は、「なにわの金の濃厚豚骨醤油 〜必勝祈願 豪速球盛り〜」1,480円(税込)を提供。じっくりと炊き込んだ濃厚な豚骨スープに、特製醤油ダレを合わせた豚骨醤油ラーメン。炙り焼豚と大きな角煮が大人気！



「麺屋 雪月花」は、「特盛レアチャーシュー 札幌味噌ラーメン」1,530円(税込)を販売する。厳選された味噌と北海道産の食材を使用、コクがありながらも、上品な旨味が広がる。札幌伝統の味噌らーめんを味わってみて。



「幸福中華サワダ」は、「サワダ流 油淋鶏チャーハン」1,500円(税込)を提供。ミシュランガイド京都・大阪で6年連続1つ星を獲得する大阪の名店「中国菜エスサワダ」澤田シェフ監修の絶品チャーハンを堪能しよう。

営業時間について





「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業情報は、デーゲームの際は11:00〜試合終了後まで、ナイターの際は、開場〜試合終了後までとなっている。試合がある日のみの営業で、天候状況により予告なく営業を休止する場合がある。

「七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス」の営業開始を心待ちにしよう！

■七つ星横丁 裏路地ラーメンテラス

場所：エスコンフィールド2F MAIN LEVEL Sec.228B(七つ星横丁の屋外)

住所：北海道北広島市Fビレッジ1番地

詳細：https://www.fighters.co.jp/expansion/gourmet/ramenterrace.html

(ソルトピーチ)