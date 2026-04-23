フリーアナウンサーの原千晶（37）が23日、アシスタントを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に出演。自身のパートナーに求める条件をぶっちゃける場面があった。この日はテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥慎一アナウンサーがゲスト。リスナーから恋愛相談が送られる中、原アナは「今、37歳なんですけど、この歳になって思うのが、周りからも言われるんで