NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。ロッテは毛利海大投手、菊地吏玖投手、藤岡裕大選手、上田希由翔選手の登録を抹消しました。毛利投手は前日のオリックス戦に先発すると、5回に四球と自身の送球エラーで無死1、3塁のピンチを招き続く紅林弘太郎選手に3ランホームランを被弾。4回2/3で被安打4、4失点(自責点3)の成績でした。菊地投手は18日の楽天戦では2回2失点、前日のオリックス戦では1回無失点投球の2試合で登録抹消となり