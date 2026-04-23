【東京ディズニーシー：S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ】 4月15日～6月30日 開催 価格： 20歳以上：19,900円 4歳～19歳：16,000円 ※入園には別途チケットが必要 東京ディズニーシーにて、4月15日より実施している豪華客船「S.S.コロンビア号」の貸切イベント「ジュビリーガラ」。東京ディズニ