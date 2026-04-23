【東京ディズニーシー：S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ】 4月15日～6月30日 開催 価格： 20歳以上：19,900円 4歳～19歳：16,000円 ※入園には別途チケットが必要

東京ディズニーシーにて、4月15日より実施している豪華客船「S.S.コロンビア号」の貸切イベント「ジュビリーガラ」。東京ディズニーシー25周年をお祝いする目玉イベントのひとつで、今回こちらを体験できた。価格は20歳以上が19,900円、4歳～19歳が16,000円。入園には別途チケットが必要となる。

「S.S.コロンビア号」は、アメリカンウォーターフロントにある豪華客船。普段はレストラン内などを除いて自由に出入りできる場所だが、「ジュビリーガラ」開催中は参加者のみの貸切営業となる。

「S.S.コロンビア号」入口。撮影したときは演奏が行われていた

1階のカウンターで受付する

アルコールを受け取る際に必要となるバンド

「ジュビリーガラ」では、「S.S.コロンビア号」船内のレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」と、バー「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」などをゆったりと楽しめる。時間指定の2時間制で、最初の1時間は「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で食事を、後半の1時間は「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」をはじめとした船内で自由に過ごすことができる。

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、オマール海老や、低温調理されたサーモンなどが載る「スペシャルプレート」と3種類のパンが提供される。飲み物は梅と桜シロップのスパークリングドリンクが最初に提供されるほか、アルコールを含むドリンクをフリー（リフィル）で楽しめる。

プレートの料理はひとつひとつが凝っているので、1口ずつ味わいながら食べていくのがオススメ。個人的には「オマール海老のサラダ」が特にお気に入りで、表面を覆うようにかけられた「ガスパチョのジュレ」を含めておいしかった。「ガスパチョのジュレ」はトマトをベースにパプリカ、キュウリなどを加えて酸味を効かせており、この酸味によってオマール海老の旨味がとても引き立つ。スパークリングワインとの相性もバッチリだった。

「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」

スパークリングドリンク（梅＆桜シロップ）

スペシャルプレート

パン（エピ、チーズ、ブラックペッパー）

船内レストランらしい優雅な装飾も相まってゆったりとした時間を過ごせるが、さらに嬉しいのはピアノの生演奏が実施されること。筆者の回では「Sea of Dreams」などパークに馴染みのある楽曲もふくめて演奏されており、楽しい食事の時間となった。

食事を終えると、「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」にてソフトドリンク、アルコールドリンクを受けとれる。こちらもフリーで、バー内の席は自由に使用できるほか、ドリンクを持って船内の移動も可能。デッキの方に足を向ければ、記念撮影ブースもある。撮影した写真は持ち帰れるため、ぜひ訪れたい。

「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」

人の少ない船内。移動している時間にも優雅さが伴う

撮影ブース

船内は25周年の装飾がところどころに設定されており自由に撮影できる。受付の際にプレゼントされる、ミッキーとミニーのぬいぐるみバッジと一緒に撮影するのもオススメだそうだ。

またバー近くのコーナーでは、スーベニアグラスの受け渡しも行っている。このスーベニアグラスは、食事の際に最初に提供されるスパークリングドリンクのグラスと同じもの。「ジュビリーガラ」のロゴや、ミッキーとミニーのデザインも描かれており、特別感の高いグラスだ。

船内は時間いっぱいまで自由に過ごせるので、バーでくつろいでいてもしいし、デッキに上がって景色も眺めてもいい。とにかく、「優雅」という言葉がぴったりの時間を体験できる。東京ディズニーシー25周年のなかでも特別な体験をしたいという場合は、特にオススメの企画となっている。

ミッキーとミニーのぬいぐるみバッジ

スーベニアグラス

装飾のひとつひとつも見どころとなっている

(C)Disney

