モデルの“くみっきー”こと舟山久美子（３４）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を発表した。「いつも応援してくださるみなさまへ。私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」と３人目の妊娠を報告。「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と体調について伝えた。現在の心境については「第３子の妊娠。正