モデルの“くみっきー”こと舟山久美子（３４）が２３日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を発表した。

「いつも応援してくださるみなさまへ。私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と書き出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」と３人目の妊娠を報告。「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と体調について伝えた。

現在の心境については「第３子の妊娠。正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」という。「３０代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化、育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが、どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」とつづった。

家族で撮影した写真を披露。「３人の子育ては未知ですが、大切なみんながいるから、楽しみが大きいっ」と家族が増えることを喜び、「今の心境や妊娠発覚時の話など、ＹｏｕＴｕｂｅの方でも話しているのでよかったら見てみてください。まずは、この奇跡に心から感謝を込めて…」とファンに呼びかけた。

舟山は２０１９年９月に一般男性と結婚し、２１年９月に第１子、２４年１０月に第２子出産を発表している。