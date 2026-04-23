春になると、「なんとなくだるい」「やる気が出ない」「しんどい」と感じる人が結構いらっしゃいます。体に明らかな異常はないのに、気分がすっきりしない。そんな状態に心当たりがあるかたも多いのではないでしょうか。 この時期は、気温や天候が大きく変わる、「季節の変わり目」です。寒い日と暖かい日を繰り返す日々が、知らないうちに体に負担をかけています。さらに四月は、新しい環境に身を置く人も多い時期です。職場や学