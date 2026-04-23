世界石油市場史上最大の供給途絶2026年2月28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃で幕を開けた戦争は、わずか数日のうちにホルムズ海峡をほぼ封鎖した。国際エネルギー機関(IEA)のファティ・ビロル事務局長はこの事態を、世界石油市場史上最大の供給途絶と形容している。ブレント原油価格は一時1バレル100ドルを突破し、米国のガソリン小売価格は2022年以来初めて1ガロン4ドルに到達した。カタールのRas Laffan液化天然ガス施設で