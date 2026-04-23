エクボさんの漫画「親友と絶縁した過去」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者は、学生時代からの唯一の親友と、自身の酒癖の悪さが原因で、絶縁状態になってしまいました。そのきっかけとなったのは、親友と居酒屋に行った日。お店で飲んでいたはずなのに、ふと気付いたら1人で電車に乗っており…という内容で、読者からは「お酒のせいにして逃げない方がいい」「親友に謝