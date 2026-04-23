◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）２点リードの９回。西武・高橋光は近藤、栗原、柳田を異なる球種で３者連続三振に斬ると、右手を力いっぱい握って雄たけびをあげた。「アドレナリンじゃないですか。ちょっと出来過ぎ。でもやっぱり三振は最高ですね」。９回１２６球を投げ３安打８奪三振１失点で３年ぶりの完投勝利。「最後まで投げきりたかったので、ファンの皆さんに後押ししてもらって投げ切