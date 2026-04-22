二刀流といえば、当然ながらドジャースの大谷翔平投手（３１）が象徴だ。だが、その道を追うブルージェイズの若手が憧れとして口にしたのは、大谷ではなくフィリーズの看板打者ブライス・ハーパー内野手（３３）だった。米老舗誌「フォーブス」が焦点を当てたのは、ブルージェイズ傘下１Ａダニーデンで外野手兼投手として育成されるオースティン・スミス（２３）の告白と、その言葉が逆に浮かび上がらせたフィリーズ側の不穏な空気だ。

スミスは２０２５年ドラフト１０巡目指名の有望株で、球団の許可を得てプロでも本格的な二刀流に挑戦中。もっとも、現時点の数字は苦しい。今季３７打席で打率１割６分２厘、出塁率２割７分３厘、長打率２割１分６厘。投げても１回３分の１で２失点と、発展途上ぶりがにじむ。それでも「自分が最高だと思うメンタリティー」が好きだとして、手本に挙げたのは大谷ではなくハーパーだった。

ただ、ハーパーも順風ではない。フィリーズは２１日（日本時間２２日）のカブス戦にも４―７で敗れ、泥沼の７連敗。戦績は８勝１５敗でナ・リーグ東地区４位まで沈み、チームの空気は明らかに重い。ハーパー自身はこの試合で５号２ランを放ち、今季もここまで打率２割７分４厘、５本塁打、１３打点、ＯＰＳ．９０１と数字だけ見れば大崩れではない。だが、昨季終了後にはデーブ・ドンブロウスキ球団本部長から「まだエリートか」という趣旨の問いまで投げかけられており、スターの看板にはなお圧がかかっている。

一方のブルージェイズは同２１日（同２２日）のエンゼルス戦に４―２で勝って３連勝。戦績こそ１０勝１３敗でア・リーグ東地区４位だが、岡本和真内野手（２９）も在籍し、新戦力を抱えながら巻き返しを探る段階にある。岡本も打率２割２厘、３本塁打、８打点、ＯＰＳ．６１３と苦しみながらも適応の途上だ。だからこそ、同じヒエラルキーの中でスミスが大谷ではなくハーパーに理想像を見いだした事実は興味深い。

若き二刀流の憧れはフィリーズの象徴がまだ特別な存在の証しであると同時に、そのハーパーとチームが苦境を脱し切れていない現実まで照らしてしまったようだ。