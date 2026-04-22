4月21日、横浜スタジアムでおこなわれたプロ野球DeNA対阪神戦の試合後に予定されていたToshlのライブパフォーマンスが中止となり、波紋を広げている。「横浜DeNAベイスターズでは、定期的に『BLUE☆LIGHT SERIES』と題したイベントをおこなっています。横浜スタジアムが一色に光るスペシャルイベントで、ゲストライブなどもおこなわれます。Toshlさんは試合前の始球式と国歌斉唱などをつとめたのち、試合後に『BLUE☆LIGHT LIV