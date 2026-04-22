4月21日、横浜スタジアムでおこなわれたプロ野球DeNA対阪神戦の試合後に予定されていたToshlのライブパフォーマンスが中止となり、波紋を広げている。

「横浜DeNAベイスターズでは、定期的に『BLUE☆LIGHT SERIES』と題したイベントをおこなっています。横浜スタジアムが一色に光るスペシャルイベントで、ゲストライブなどもおこなわれます。

Toshlさんは試合前の始球式と国歌斉唱などをつとめたのち、試合後に『BLUE☆LIGHT LIVE』が予定されていましたが、中止となってしまいました」（スポーツ紙記者）

ライブが中止となった理由は、規定時間をオーバーしたためだ。

「乱打戦となり、試合時間は4時間21分にもおよび、22時すぎに終了しました。規定の21時40分までに試合が終了しなかったため、ライブが中止となりました。横浜スタジアム周辺は住宅地が広がり、試合やライブパフォーマンスは音が響くため、横浜市の騒音規制に引っかかってしまいました」（同）

イベントのオフィシャルサイトで、Toshlは

《今回、青く染まる横浜スタジアムで歌えることを大変光栄に思っております。青く燃えたぎる気合を胸に、魂の歌をお届けします》

と意気込みを記しており、ライブパフォーマンスが中止となってしまったのは無念だろう。だが、Xでは《そもそもこういうイベント要らないバチバチしてる試合の邪魔》などと、厳しい声も聞かれる。

こうした声が聞かれる理由をスポーツジャーナリストが説明する。

「横浜DeNAベイスターズに限らず、プロ野球の各球団は動員数の減少が取りざたされています。少しでも観客を取り戻すため、あの手この手でイベントを仕掛けているのでしょうが、コアなプロ野球ファンからすれば不要なものに映ってしまうのでしょう。

そもそも、試合運びは、どのような展開になるかは読めないものです。それが野球観戦の醍醐味でもあるでしょう。これまでどおり、著名人や芸能人の起用は試合前の始球式ぐらいでいいようにも思えます」

あくまでもプロ野球ファンを第一に考えたイベントを作り上げてほしいところだ。