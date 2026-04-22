女優・永作博美が主演のＴＢＳ系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜・午後１０時）に初登場したスーツ姿の男性の正体にネットは二度見した。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）２１日放送の第３話。胡桃（ファーストサマーウイカ）の自宅のシーン。胡桃が夕食の準備をしようとしていると、スーツ姿の夫・仁が帰宅した。胡桃が「サバ缶でパスタ作るけど、食べる？」と聞くと、仁は「大丈夫、今俺、糖質制限中だから