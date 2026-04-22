夫が先に亡くなった場合、残された家族の生活は遺族年金の支給が頼りになることが多いかもしれません。しかし、実際に振り込まれる金額は、現在の家庭の働き方や収入状況によって大きく差が生じます。 会社員の夫が先に亡くなった場合でも、共働き世帯では受け取れる遺族年金が「実質ゼロ」に近い状態となってしまうケースもあります。制度の仕組みを正しく理解していないと、「思っていたよりも少ない」といった事態