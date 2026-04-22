自作PCのように全てのパーツが交換可能で、そのため好きなタイミングでパーツのアップグレードができたり修理の際に自分ですぐにパーツを交換したりすることができるノートPCを製造するFrameworkが「Framework Laptop 13 Pro」を発表しました。UbuntuがプリインストールされたLinuxファーストなPCであることが売りの1つで、Intel Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載し、バッテリー駆動時間20時間実現がアピールされています。F