岡山県庁 岡山県は22日、「岡山県直売所ガイドマップ」と「岡山県農家民宿ガイドブック」のリニューアルを発表しました。 岡山県産の農林水産物の消費拡大を図り、農山漁村地域に人を呼び込んで地域の魅力を知ってもらうのが狙いです。 「岡山県直売所ガイドマップ」（1万部）は、県内の直売所127施設の最新情報を紹介し、新たに大阪などの県外直売所（3カ所）の情報を掲載しています。 「岡山県農家民