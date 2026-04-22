浜松市は市内に住む女性2人が「はしか」に感染したと発表しました。海外から帰国後に発熱したということです。浜松市によりますと、「はしか」と確認されたのは、浜松市に住む40歳代と10歳代の女性です。2人は同居する家族で4月5日に海外から帰国。その後、発熱や発疹の症状が出るなどし、検査の結果20日、「はしか」と判明しました。2人が不特定多数の人と接触した可能性がある施設として、17日の午前11時50分～午後0時10分