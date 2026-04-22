事故車両 21日夜、岡山県井原市の県道交差点で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられ、重体です。 21日午後7時10分ごろ、井原市木之子町の県道交差点で、横断歩道を渡っていた女性（51）が右折してきた乗用車にはねられました。女性は頭を強く打ち、意識不明の重体です。 警察は、車を運転していた広島県福山市の会社員の男（22）が前をよく見ていなかったとして過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 警