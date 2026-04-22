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【サヤガタリ-妖刀の約束-】 2026年 発売予定 価格： 1,000円（Steam版） 4,980円（初回限定パッケージ） 1,980円（通常版パッケージ） 「サヤガタリ-妖刀の約束-」 ビジュアルアーツは、ビジュアルノベルブランド「VISUAL ARTS Scripts（ビジュアルアーツスクリプツ）」よりPC用アドベンチャー「サヤガタリ-妖刀の約束-