大陸からの黄砂は、22日(水)の日中いっぱいは北陸や東北などで飛来する見込みです。黄砂の予想です。22日の昼過ぎからは北陸や東北、北海道などで黄砂が引き続き飛んできそうです。23日は、未明から次第に日本列島への黄砂の飛来はおさまりそうです。屋外では、ところにより黄砂が外に干した洗濯物などについてしまうおそれがあります。また、視程（水平方向で見通しの効く距離）が5キロメートル未満になる場合には、交通への障害