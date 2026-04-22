農村に出没する“不用品回収業者”近年、金属部品が用いられているさまざまなものが盗難に遭っている。とくに太陽光発電設備、エアコンの室外機、水道メーターなどがよく狙われているようだ。鉄や銅といった金属価格の上昇に伴い、金属部品が多く用いられている機器が窃盗団のターゲットにされ、深刻な被害をもたらしている。横浜市では水道メーターの盗難が相次いだ。今年の４月（17日現在）だけで71個のメーターが盗難に遭い、総