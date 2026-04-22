治療後に体調不良の患者が相次いだにもかかわらず再生医療を続けていたとして、厚生労働省は福岡市のクリニックに対し治療の停止を命じる緊急命令を出しました。緊急命令を受けたのは、福岡市東区の「トリニティクリニック福岡」です。厚生労働省によりますと、クリニックでは2023年5月、再生医療の治療を受けた外国籍の患者のうち、少なくとも5人が発熱や吐き気などの体調不良を訴え、このうち少なくとも1人は入院が必要になりま