俳優・黒木華が主演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」が２０日にスタート。２０１８年にＲ−１グランプリを制した実力派芸人が伏線回収の重要シーンで一瞬登場して、視聴者を驚かせた。政界を追い出された幹事長秘書・星野茉莉（黒木）と、スナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）がタッグを組んで都知事選に挑む選挙エンターテインメント。第１話の序盤、駅のホームで電車を待つ星野が、点字ブロックに荷物を置いて塞ぐ男性