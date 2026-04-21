俳優・黒木華が主演のフジテレビ系ドラマ「銀河の一票」が２０日にスタート。２０１８年にＲ−１グランプリを制した実力派芸人が伏線回収の重要シーンで一瞬登場して、視聴者を驚かせた。

政界を追い出された幹事長秘書・星野茉莉（黒木）と、スナックのママ・月岡あかり（野呂佳代）がタッグを組んで都知事選に挑む選挙エンターテインメント。第１話の序盤、駅のホームで電車を待つ星野が、点字ブロックに荷物を置いて塞ぐ男性を注意するシーンが描かれた。

その後、星野をめぐる状況が一変。幹事長秘書を解雇されて、自宅を飛び出す展開に。打ちひしがれて、歩道に立ち尽くす星野のキャリーバッグが、白杖をつく男性の進路を塞いでしまい、「スミマセン」「いえ、こちらこそ」と短い会話を交わす。

この白杖の男性を演じていたのが、Ｒ−１王者で盲目の濱田祐太郎だった。出演わずか５秒だったが、存在感を発揮。ＳＮＳもすぐさま反応し、「濱田祐太郎一瞬出てきた 大事なシーンだったな」「やっぱりアレ濱田祐太郎やったんか」「唐突すぎて流石にわろた」と盛り上がっていた。