教え子を盗撮し、小学校教諭の男が逮捕されました。東京都内の公立小学校教諭・若松晃司郎容疑者（39）は、去年6月、勤務先の小学校で雑巾がけをしていた女子児童（当時8）のスカートの中を撮影した疑いがもたれています。若松容疑者は容疑を認めたうえで、「教師になった17年ほど前から盗撮するようになった」と供述しているということで、警視庁は、他の小学校で勤務していた際にも盗撮していたとみて余罪を追及しています。