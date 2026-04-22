あの胸アツが帰ってくる！『トップガン』公開40周年を記念し、『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』を再び劇場の大スクリーンで体感できる『トップガン 40th Anniversary』の開催が決定した。2026年5月13日（水）から21日（木）まで、9日間限定で上映される。あわせて、両作の名シーンが時を超えて重なり合う予告編と、スペシャルポスターも解禁された。 1986年公開の『トップガン』は、リア