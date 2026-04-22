あの胸アツが帰ってくる！『トップガン』公開40周年を記念し、『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』を再び劇場の大スクリーンで体感できる『トップガン 40th Anniversary』の開催が決定した。2026年5月13日（水）から21日（木）まで、9日間限定で上映される。あわせて、両作の名シーンが時を超えて重なり合う予告編と、スペシャルポスターも解禁された。

1986年公開の『トップガン』は、リアルなスカイ・アクションと、トム・クルーズ演じるマーヴェリックの破天荒な魅力で映画史に名を刻んだ一本だ。さらに続編『トップガン マーヴェリック』は、トム・クルーズが36年間ほかに企画を渡さなかった待望の続編として結実し、世界興行収入15億399万7,086ドルを記録。コロナ禍で苦しんだ映画界を救う象徴的ヒットとして、世界中を熱狂させた。先日のシネマコンではシリーズ第3作が進行中であることも正式発表されており、再び『トップガン』熱が高まっている。

今回の40周年記念上映では、通常2D版に加え、両作品でIMAX®、Dolby Cinema®上映を実施。さらに『トップガン マーヴェリック』は4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA 4DXでも上映される。とりわけ『トップガン』のIMAX上映は本邦初公開となり、記念企画としてかなり大きい。映画館ならではのラージフォーマットで、この2作を浴びられる貴重な機会になりそうだ。

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予告編は、「Top Gun Anthem」とともにマーヴェリックが姿を現す幕開けから、かなり胸にくる仕上がりだ。マーヴェリックと親友グースの友情を象徴する名ゼリフ “I feel the need - the need for speed!” を思い起こさせる “WE FELT THE NEED” の言葉に続き、『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』の名場面が次々と重なっていく。若さと野性味に満ちた1作目、円熟した貫禄となお衰えぬ空への情熱を宿した2作目。その両方が奇跡のように接続され、シリーズが積み重ねてきた時間そのものを感じさせる。

さらに、入場者プレゼントとして「40周年限定ポストカード」の配布も決定した。1作目のトム・クルーズにフィーチャーし、40周年限定ロゴ入りの仕様となる。全国合計50万名限定で、5月13日から配布開始。数量限定のため、ファンにとってはかなり欲しくなる特典だろう。

©2026 PARAMOUNT PICTURES

3作目が進行中のいま、『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』をあらためて劇場で予習・復習できるのは絶好のタイミングだ。空へ憧れたあの感覚も、マーヴェリックの生き様に胸を熱くした記憶も、もう一度スクリーンで味わいたい。

『トップガン 40th Anniversary』は2026 年5月13日~21日の9日間限定上映。