「椿山課長の七日間」(テレ朝チャンネル2) 女性ならば誰もが憧れずにはいられない圧倒的なビジュアルながら、どこか親しみやすい笑顔が魅力の石原さとみ。コメディからシリアスまで幅広いジャンルで魅力的な人物を好演し、多くの映画やドラマを華やかに彩ってきた。近年は仕事でもプライベートでも充実ぶりを見せ、ますます大人の女性として輝きを増す彼女。5月からは、第2子産後の復帰作となる舞台「リア王」に出演予定で、