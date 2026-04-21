北海道北見市の国道で2026年4月21日、走行中の車両からタイヤが外れ、道路沿いに置かれたゴミステーションに衝突する事故がありました。事故があったのは、北見市端野町一区の国道39号です。21日午前10時ごろ、ピックアップトラックが国道を北見市から美幌町方面へ走行していたところ、左後ろのタイヤが外れて転がり、数十メートル先のゴミステーションに衝突して止まりました。この事故によるけが人はいません