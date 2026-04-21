（台北中央社）21日の台湾株式市場で、加権指数の終値は前営業日比646.31ポイント高の3万7605.11となり、終値の過去最高値を更新した。ハイテク株が買われ、加権指数を押し上げた。取引時間中には一時、3万7781.83ポイントまで上昇した。主力3銘柄はいずれも上昇し、台湾積体電路製造（TSMC）は前営業日比1.23％高、デルタ電子（台達電）は6.05％高、鴻海（ホンハイ）精密工業は1.69％高で取引を終えた。（曽仁凱／編集：名切千絵