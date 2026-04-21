19日、中国・北京で行われた人型ロボットによるハーフマラソン大会。多くのロボットが驚異のスピードで、横を走る人間のランナーを抜き去っていきます。時には、スピードの出しすぎか、前のめりに転倒してしまうことも。最も早くゴールしたロボットのタイムは48分19秒でしたが、途中の転倒などにより、大会規定で優勝とはならず。優勝を勝ち取ったロボットのタイムは50分26秒で、男子ハーフマラソンの世界記録を約7分も上回りまし