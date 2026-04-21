《テロップなかったら誰かわからん。》4月17日、女優の釈由美子が、NHK総合『首都圏情報 ネタドリ！』に“登山愛好家”として生出演。番組は「富士山噴火 その時どう備える」をテーマに進行されたが、釈のビジュアルの激変ぶりに、冒頭のような声が多くあがっている。「釈さんは、富士山登頂が大好きだった父親の影響で、自身も富士登山に傾倒。登山好きが高じて、過去には『実践！にっぽん百名山』（NHK-BS1）で司会をつとめた