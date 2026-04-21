《テロップなかったら誰かわからん。》

4月17日、女優の釈由美子が、NHK総合『首都圏情報 ネタドリ！』に“登山愛好家”として生出演。番組は「富士山噴火 その時どう備える」をテーマに進行されたが、釈のビジュアルの激変ぶりに、冒頭のような声が多くあがっている。

「釈さんは、富士山登頂が大好きだった父親の影響で、自身も富士登山に傾倒。登山好きが高じて、過去には『実践！にっぽん百名山』（NHK-BS1）で司会をつとめたほか、山登りの入門書なども出版。2022年の夏には親子で富士山に登るなど、これまで5回の富士登頂をしているほどの登山マニアです。

そうした立場から、『首都圏を襲う火山灰の影響や命を守るために、いま私たちにできる対策』などについて番組が展開されたのですが、番組のテーマ以前に、釈さんの見た目の変化に『内容が頭に入ってこない』などの声が複数寄せられていました」（スポーツ紙記者）

あるユーザーが番組のスクショとともに《釈由美子？！？！？！》と投稿したポストに対して、X上では

《記憶の中と違いすぎる》

《ん？みんなが知っている釈由美子ではないよね。》

といった声があがったほか、お笑い芸人で元プラスマイナスの岩橋良昌も《だれこれ？》と反応するなど、釈の見た目の変化に突っ込む声が多く寄せられた。

「もともとショートカットやボブでキリッとした印象の強い釈さんですが、目が大きくなったようにも見えることから、驚いた視聴者も多かったのでしょう。

これまで数々の作品に出演してきた釈さんですが、いまだに『おいきなさい』の決め台詞で知られる2003年放送の主演ドラマ『スカイハイ』（テレビ朝日系）での印象が強く残っているようで、その頃の写真を貼り付けて、現在の釈さんとの見た目の違いを指摘する声も寄せられています。釈さんは番組出演時の写真をInstagramやブログにも掲載しています」（同前）

47歳となり一児の母となった今も、変わらぬ美貌を誇る釈。しかし、「全盛期」の記憶と比較されてしまうのは、一世を風靡した人気女優の宿命と言えるのかもしれない。