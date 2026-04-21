沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、生徒ら2人が死亡した事故。文部科学省は高校側の現地調査を行うと発表しました。 3月16日、名護市辺野古沖で同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、武石知華さん（17）と船長の2人が死亡しました。事故をめぐって、文部科学省は京都府を通じ、学校への調査などを進めていますが、4月24日に高校を運営する「学校法人同志社」に対して、現地調査を行うということです。 （松