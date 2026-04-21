配信がスタートすると同時にSNSをざわつかせた恋愛番組がある。ABEMAの『恋愛病院』と題した番組だ。 （関連：【画像あり】東京大学大学院生タレントから元経営者のシングルマザーまで…個性豊かな『恋愛病院』女性参加者たち） 『恋愛病院』は、恋を忘れた大人たちが本気で人と向き合い、恋に落ちるのかを追っていく恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生