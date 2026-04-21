株式会社トイズスピリッツより、1回500円のカプセルトイ「画面が光る！デジタルカメラフォトフレームマスコット」（全5種）が、発売されました。本商品はデジタルカメラ風のマスコットで、シャッターボタンを押すことで液晶が点灯し、見えなかった写真が現れるというギミックが搭載されている商品です。これは興味深い……。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■超コンパクトながら本物さながらのディテール