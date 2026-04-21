上海市のロボット企業「智元機器人（アジボット）」は4月中旬に江西省のタブレット端末工場でAIロボット「精霊G2」が1日8時間稼働する様子をライブ配信しました。これは中国におけるAIロボットの産業利用が実用化・常態化の段階に入ったことを示すものとみられています。データによると、世界で新たに導入される産業用ロボットの2台に1台が中国で稼働しています。これらのAIロボットは、高速かつ安定した稼働が特徴です。同社によ