新タマネギを使ったおすすめのレシピについて、JA全農（全国農業協同組合連合会）の広報部が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが「新タマネギ」の甘さを引き立てる“おすすめレシピ”です！JA全農は「新タマネギはツナサラダがおすすめ」と投稿。その上で「新タマネギを繊維に逆らって薄切りにし、水にさらしてからしっかり水気を切ります」「ボウルにツナ缶、ポン酢、麺つゆ、ごま油を入れて