BTSのオリジナルコンテンツ『Run BTS!』が、さらにパワーアップして帰ってくる。4月20日、BTSは公式YouTubeチャンネルを通じて、新たにスタートする『Run BTS! 2.0』の予告映像を公開し、世界中のファンの注目を集めた。【写真】V、日本の人気テーマパークを“お忍び”訪問『Run BTS! 2.0』の第1話は、4月23日午後9時に公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォームWeverseで公開される予定だ。先立って公開された