2021年10月29日、すでに息絶えた母猫のそばにいる子猫が保護されたのは、偶然のことでした。生後推定半月。飼い主さん（@matsuko_chako）の夫は、仕事中、その小さな鳴き声に気づいたといいます。一体、どのような状況だったのでしょうか――。【写真】手のひらサイズから6kgへ！ビッグに成長した今の姿自ら足に登ってきた小さな子猫ソラくんを最初に見つけたのは、配達の仕事をしていた飼い主さんの夫でした。ある日、配達先の家